Василевский: ожидания от меня в России были слишком тяжёлым грузом для молодого парня

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, что с 14 лет не читает хоккейные СМИ. Голкипер отказался от них во многом из-за переживаний перед драфтом и ожиданиях от него.

«Люди говорили обо всех скаутах НХЛ, о драфте и бла-бла-бла. Мне кажется, что многие хоккеисты читают хоккейные новости, потому что им больше нечего делать. Они хотят знать все свежие новости и обо всех переходах. Я делал так, когда был моложе. Но лет в 14-15 ожидания от меня в России были слишком тяжёлым грузом для молодого парня. В какой-то момент стало проще ничего не читать. Твой разум остаётся ясным», — приводит слова Василевского The Athletic.

Напомним, «Лайтнинг» выбрали россиянина на драфте-2012 в первом раунде. Василевского взяли под общим 19-м номером. Через два года вратарь заключил контракт с «молниями» и уже восемь лет выступает за клуб. На его счету 377 матчей в НХЛ, 235 побед, 91,9% сейвов и показатель надёжности 2,52.