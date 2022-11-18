Василевский: ожидания от меня в России были слишком тяжёлым грузом для молодого парня

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, что с 14 лет не читает хоккейные СМИ. Голкипер отказался от них во многом из-за переживаний перед драфтом и ожиданиях от него.
«Люди говорили обо всех скаутах НХЛ, о драфте и бла-бла-бла. Мне кажется, что многие хоккеисты читают хоккейные новости, потому что им больше нечего делать. Они хотят знать все свежие новости и обо всех переходах. Я делал так, когда был моложе. Но лет в 14-15 ожидания от меня в России были слишком тяжёлым грузом для молодого парня. В какой-то момент стало проще ничего не читать. Твой разум остаётся ясным», — приводит слова Василевского The Athletic.
Напомним, «Лайтнинг» выбрали россиянина на драфте-2012 в первом раунде. Василевского взяли под общим 19-м номером. Через два года вратарь заключил контракт с «молниями» и уже восемь лет выступает за клуб. На его счету 377 матчей в НХЛ, 235 побед, 91,9% сейвов и показатель надёжности 2,52.
- 18 ноября 2022
-
17:50
-
17:31
-
17:10
-
16:45
-
16:30
-
16:23
-
16:16
-
16:14
-
16:10
-
15:57
-
15:47
-
15:38
-
15:24
-
15:14
-
15:11
-
14:40
-
14:28
-
14:17
-
13:51
-
13:23
-
13:00
-
12:35
-
12:11
-
11:49
-
11:25
-
10:58
-
10:43
-
10:32
-
10:13
-
10:00
-
09:47
-
09:24
-
08:59
-
08:48
-
08:30