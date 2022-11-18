The Athletic: у Василевского перед драфтом было два недостатка — он был русским и вратарём

Журналист The Athletic Джо Смит рассказал историю о том, как «Тампа-Бэй Лайтнинг» раздумывала над выбором российского голкипера Андрея Василевского на драфте Национальной хоккейной лиги в 2012 году. «Молнии» в итоге забрали вратаря в первом раунде под общим 19-м номером.

«Василевский был разрекламированным проспектом, но у него было два недостатка: он был русским и вратарём. Если бы он был из Канады, то, по словам директора по скаутингу «Лайтнинг» Эла Мюррея, мог бы стать даже первым номером — но команда думала, что он может скатиться к последним номерам первого раунда», — приводит слова Смита The Athletic.

Напомним, Василевский играет за «Тампу» с 2014 года. Голкипер одержал 235 побед в 377 матчах в НХЛ, зафиксировав 91,9% спасений и коэффициент надёжности 2,52.