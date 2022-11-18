Четыре очка Кросби и голевая Малкина позволили «Питтсбургу» переиграть «Миннесоту»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.



За хозяев забивали Брэндон Дюхайм, Мэтт Дамба и Йоэль Эрикссон Эк (дважды). У победителей же забросили свои шайбы Сидни Кросби (дубль), Райан Пилинг, Крис Летанг, Джейк Гюнцель и Брок Макгинн. Также у Кросби ещё две голевые передачи.



Примечательно, что также голевыми передачами отметились два нападающих Евгений Малкин и Кирилл Капризов.

В параллельном матче в Нэшвилле «Нэшвилл Предаторз» сыграл свою игру с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.



За хозяев отличились Филип Форсберг, Колтон Сиссонс, Нино Нидеррайтер и Юусо Пярссинен (дважды). А у гостей точными выстрелами отметились Адам Пелеч, Кэл Клаттербак, Кайл Палмьери и Жан-Габриэль Пажо.



Российский защитник Александр Романов отдал одну голевую передачу. А голкипер Илья Сорокин совершил 25 сейвов.