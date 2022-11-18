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Четыре очка Кросби и голевая Малкина позволили «Питтсбургу» переиграть «Миннесоту»

Четыре очка Кросби и голевая Малкина позволили «Питтсбургу» переиграть «Миннесоту»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

За хозяев забивали Брэндон Дюхайм, Мэтт Дамба и Йоэль Эрикссон Эк (дважды). У победителей же забросили свои шайбы Сидни Кросби (дубль), Райан Пилинг, Крис Летанг, Джейк Гюнцель и Брок Макгинн. Также у Кросби ещё две голевые передачи.

Примечательно, что также голевыми передачами отметились два нападающих Евгений Малкин и Кирилл Капризов.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2022, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Гюнцель, Ракелль) – 08:15 (5x5)   0:2 Пилинг (Блюгерс, Арчибальд) – 17:03 (5x5)   1:2 Дюхайм (Фолиньо) – 24:31 (5x5)   2:2 Эрикссон Эк – 24:43 (5x5)   2:3 Летанг (Кросби, Малкин) – 38:20 (5x3)   2:4 Кросби (Гюнцель, Джерри) – 45:50 (5x4)   3:4 Эрикссон Эк (Годро, Бродин) – 51:23 (4x5)   3:5 Макгинн (Хайнен, Картер) – 54:33 (5x5)   3:6 Гюнцель (Кросби, Петтерссон) – 56:31 (en)   4:6 Дамба (Капризов, Цуккарелло) – 59:52 (5x5)

В параллельном матче в Нэшвилле «Нэшвилл Предаторз» сыграл свою игру с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

За хозяев отличились Филип Форсберг, Колтон Сиссонс, Нино Нидеррайтер и Юусо Пярссинен (дважды). А у гостей точными выстрелами отметились Адам Пелеч, Кэл Клаттербак, Кайл Палмьери и Жан-Габриэль Пажо.

Российский защитник Александр Романов отдал одну голевую передачу. А голкипер Илья Сорокин совершил 25 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2022, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Форсберг (Йози, Пярссинен) – 01:03 (5x5)   1:1 Пелеч (Пулок) – 02:43 (5x5)   2:1 Сиссонс (Смит, Йози) – 08:43 (5x5)   3:1 Нидеррайтер (Йози, Макдона) – 09:41 (5x5)   4:1 Пярссинен (Форсберг, Фаббро) – 25:01 (5x5)   4:2 Клаттербак (Пелеч, Мартин) – 35:41 (5x5)   4:3 Палмьери (Пажо, Романов) – 44:32 (5x5)   5:3 Пярссинен (Гранлунд, Йози) – 49:52 (5x4)   5:4 Пажо (Ли, Барзал) – 55:39 (5x4)
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