Видео победного буллита Бучневича в результативном матче «Сент-Луиса» с «Вашингтоном»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 по буллитам
В основное время команды по четыре раза поразили ворота друг друга – в составе «Блюз» отличились Брэйден Шенн, Павел Бучневич, Тори Крюг и Райан О’Райлли, а за «Кэпиталз» забрасывали Александр Овечкин и Джон Карлсон (дубль – по голу в меньшинстве и большинстве) и Коннор Шири.
В овертайме победителя выявить не удалось, в серии штрафных бросков сильнее оказались хозяева, свои попытки у них реализовали О'Райлли и Бучневич, в то время как у столичных не отличился никто. Буллит Бучневича оказался победным. Российский форвард был признан первой звездой встречи.
ВИДЕО гола Бучневича
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