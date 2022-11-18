Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шикарное спасение Игоря Шестёркина при выходе один на один с Даниэлем Спронгом

Шикарное спасение Игоря Шестёркина при выходе один на один с Даниэлем Спронгом
Комментарии

В эти минуты в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт на табло ничейный – 1:1.

Российский голкипер команды гостей Игорь Шестёркин показал вратарское мастерство в моменте, когда канадский форвард хозяев Даниэль Спронг вышел с россиянином один на один. Шестёркину удалось мастерски парировать бросок.

ВИДЕО

Первую шайбу в этом матче уже на 3-й минуте забросил Джаред Макканн. Ему ассистировали Уильям Борген и Джоржан Эберле. У гостей же отличился Мика Зибанеджад на 15-й минуте матча. Ему с пасами помогли Крис Крайдер и Винсент Трочек.

Новость по теме
The Athletic — о сюрпризах октября: Шестёркин всё же человек. Он должен вернуть плащ героя
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022