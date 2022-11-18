Шикарное спасение Игоря Шестёркина при выходе один на один с Даниэлем Спронгом
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В эти минуты в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт на табло ничейный – 1:1.
Российский голкипер команды гостей Игорь Шестёркин показал вратарское мастерство в моменте, когда канадский форвард хозяев Даниэль Спронг вышел с россиянином один на один. Шестёркину удалось мастерски парировать бросок.
ВИДЕО
Первую шайбу в этом матче уже на 3-й минуте забросил Джаред Макканн. Ему ассистировали Уильям Борген и Джоржан Эберле. У гостей же отличился Мика Зибанеджад на 15-й минуте матча. Ему с пасами помогли Крис Крайдер и Винсент Трочек.
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