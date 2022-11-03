The Athletic — о сюрпризах октября: Шестёркин всё же человек. Он должен вернуть плащ героя
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Авторитетное издание The Athletic составило список главных неожиданностей октября относительно каждой команды. Журналист Артур Стэйпл в этом контексте отметил спад российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.
«Игорь Шестёркин всё же человек. Обладатель прошлогоднего «Везина Трофи» и финалист «Харт Трофи» имеет совершенно обычный процент отражённых бросков 91,6% за пять матчей в старте, допустив результативную ошибку, которая привела к голу «Колорадо Эвеланш». Что ж, 91,6% сейвов всё ещё намного выше среднего показателя по лиге, но нападение «Рейнджерс» хромает, поэтому им нужно, чтобы Шестёркин снова надел на себя геройский плащ. Он ещё не сделал этого», — приводит слова Стэйпла The Athletic.
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