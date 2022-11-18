Овечкин превзошёл результаты трёх легенд НХЛ по голевым передачам за карьеру в лиге

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 по буллитам.



В составе столичной команды заброшенной шайбой и ещё двумя результативными передачами отметился её капитан Александр Овечкин. 37-летний Овечкин достиг рубежа в 638 голевых передач за карьеру в НХЛ, что является 73-м результатом в истории лиги. Капитан столичной команды последовательно превзошёл результаты трёх легенд НХЛ — Петера Форсберга (636), а также Дэррилла Ситтлера и Борье Сальминга (637).

Теперь российский форвард в рейтинге лучших ассистентов в истории НХЛ сравнялся с Дэйвом Тэйлором и нападающим «Оттавы Сенаторз» Клодом Жиру (по 638). Чуть выше располагается Гэри Сутер (641).