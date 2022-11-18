Овечкин впервые в текущем сезоне НХЛ закончил матч с полезностью «+2» и нанёс 9 бросков

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 по буллитам.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился тремя результативными баллами — забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Помимо того, россиянин впервые в сезоне завершил матч с показателем полезности «+2» и нанёс девять бросков по воротам «Сент-Луиса». До этого матча лучшим показателем полезности россиянина был «+1», который он продемонстрировал трижды в сезоне. Предыдущий рекорд Овечкина в текущем сезоне по количеству бросков равнялся семи в матче с «Даллас Старз» 27 октября.
Ранее занимавший 19-е место в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ всех времён Овечкин сегодня достиг отметки в 1427 очков за карьеру и превзошёл результат находившегося на 18-й позиции Брайана Троттье (1425).
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