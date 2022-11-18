Helsingin Sanomat: Р. Ротенберг и Тимченко решили продать арену «Йокерита» в Хельсинки

Хоккейный стадион «Хартвалл-Арена», который находится в Хельсинки и который был домашней ареной «Йокерита», будет продан, сообщает Helsingin Sanomat.
Основной владелец стадиона, который сейчас именуется как «Хельсинки Холл», — компания Arena Events, принадлежащая Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. На общем собрании правление сообщило другим владельцам, что продажа акций россиян осуществляется «приемлемо».
Как отмечается в пресс-релизе компании, это собрание стало последним, в котором компания Ротенберга и Тимченко участвовала как акционер.
Напомним, в августе появилась информация, согласно которой в Финляндии раздумывали над новым законом. Благодаря ему хотели конфисковать «Хартвалл-Арену» у российских владельцев. Альтернативным способом рассматривалась покупка, однако из-за санкций против Ротенберга и Тимченко пришлось бы лично просить разрешения у американских властей на продажу.
- 18 ноября 2022
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