Кудашов — о дубле Кодолы: в прессе началась шумиха — и человек встрепенулся. Это нормально

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Кунльлунем» (5:3) оценил дубль нападающего бело-голубых Владиславы Кодолы. Напомним, ранее появилась информация, что московский клуб ищет обмен 26-летнего игрока.

«Мы стали меньше блокировать броски соперника? Давайте ваш вопрос сделаем, как будто я это сказал. На самом деле, вы правы. Результат – это прямая зависимость от блокировки бросков. Если вы возьмёте статистику, то увидите, что у команды-победителя есть определённое количество блоков. Но, естественно, что когда команда много владеет шайбой, то она не может много блокировать. А в стыковых матчах, когда и туда и сюда атакуют, блокировка бросков – индикатор победы.

Кодола оформил дубль в тот момент, когда в прессе пошли слухи о его обмене? Это нормальная стрессовая ситуация. Иногда такие ситуации создают тренеры, чтобы игроки начинали шевелиться, а иногда их заставляет общественность. Это совершенно нормально, что в прессе началась шумиха и человек встрепенулся. Влад сегодня играл на своей привычной позиции – я имею в виду, что он был в первых двух звеньях. Он справился сегодня. Там есть нюансы, которые ему надо улучшить, и мы постоянно с ним об этом говорим. Его будущее в клубе? У нас состав – 19-20 человек. Наверное, мы должны тут поднять тему, что у нас девять человек вне состава, включая тренеров. Есть и травмы, и болезни. Кто-то выходит, но кто-то и уходит. Вы же видели, что Кудрявцева не было. Уил сегодня вышел, но вышел полубольной. Влад занял своё место, которое ему и предназначалось, и сыграл хорошо», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Кодола в 24 матчах за московское «Динамо» набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «-6».