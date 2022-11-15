Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» активно ищет обмен нападающему Владиславу Кодоле, который пополнил состав столичной команды в межсезонье.
В московском клубе ожидали, что игрок займёт место в верхних звеньях команды, но 26-летний форвард не смог справиться с этой задачей. В результате большую часть времени Кодола провёл в четвёртом звене, где действовал крайне неэффективно, в первую очередь при игре в своей зоне. На данный момент Кодола является худшим игроком команды по показателю полезности «-8».
Напомним, сегодня, 15 ноября, состав «Динамо» пополнил опытный центрфорвард Алексей Потапов, являющийся двукратным обладателем Кубка Гагарина. Планируется, что 33-летний нападающий как раз и должен заменить Кодолу по функционалу задач в команде Алексея Кудашова.
- 15 ноября 2022
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