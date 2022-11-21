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«Вопросы к руководству». Знарок — об отъезде Бурмистрова в Казань

«Вопросы к руководству». Знарок — об отъезде Бурмистрова в Казань
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение от «Сибири» (2:4) и рассказал об отъезде хоккеиста казанцев Александра Бурмистрова в Казань.

«Играли неплохо. Были индивидуальные ошибки. А так много времени провели в атаке, но, к сожалению, забили только два гола.

Отъезд Бурмистрова? Это вопросы к руководству.

Что надломилось после 2:0? Неплохой второй период, и третий неплохой. Да и первый тоже неплохой. Индивидуальные ошибки, ничего не надломилось», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Подопечные Олега Знарка после поражения занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче казанский «Ак Барс» сыграет в Астане с местным «Барысом» 23 ноября.

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