«Вопросы к руководству». Знарок — об отъезде Бурмистрова в Казань
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение от «Сибири» (2:4) и рассказал об отъезде хоккеиста казанцев Александра Бурмистрова в Казань.
«Играли неплохо. Были индивидуальные ошибки. А так много времени провели в атаке, но, к сожалению, забили только два гола.
Отъезд Бурмистрова? Это вопросы к руководству.
Что надломилось после 2:0? Неплохой второй период, и третий неплохой. Да и первый тоже неплохой. Индивидуальные ошибки, ничего не надломилось», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
Подопечные Олега Знарка после поражения занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
В следующем матче казанский «Ак Барс» сыграет в Астане с местным «Барысом» 23 ноября.
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