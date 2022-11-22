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Голевая Бучневича помогла «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

Голевая Бучневича помогла «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Ноэль Аччари и Джастин Фолк. В концовке встречи Аччари забил третий гол своей команды в этой встрече уже в пустые ворота соперника, записав на свой счёт дубль. В моменте с голом ему ассистировал российский нападающий Павел Бучневич.

Единственную шайбу гостей забросил Кэм Фаулер.

Эта победа стала для «Сент-Луиса» седьмой кряду. «Анахайм», в свою очередь, проиграл три из трёх последних матчей. В следующем матче НХЛ «Сент-Луис» в гостях сыграет с «Баффало», а «Анахайм» примет «Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2022, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Аччари (Шенн) – 00:11 (5x5)   1:1 Фаулер (Лундестрём) – 19:42 (5x5)   2:1 Фолк (Томас, Кайру) – 55:47 (5x4)   3:1 Аччари (Бучневич) – 59:41 (en)
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