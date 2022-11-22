Голевая Бучневича помогла «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Ноэль Аччари и Джастин Фолк. В концовке встречи Аччари забил третий гол своей команды в этой встрече уже в пустые ворота соперника, записав на свой счёт дубль. В моменте с голом ему ассистировал российский нападающий Павел Бучневич.



Единственную шайбу гостей забросил Кэм Фаулер.



Эта победа стала для «Сент-Луиса» седьмой кряду. «Анахайм», в свою очередь, проиграл три из трёх последних матчей. В следующем матче НХЛ «Сент-Луис» в гостях сыграет с «Баффало», а «Анахайм» примет «Рейнджерс».