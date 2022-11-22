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Московское «Динамо» на последней минуте вырвало победу в матче с «Северсталью»

Московское «Динамо» на последней минуте вырвало победу в матче с «Северсталью»
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2022, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Скоренов (Миронов, Коновалов) – 04:48 (5x4)   0:2 Мартынов (Каблуков, Зайцев) – 06:21 (5x5)   1:2 Суворов (Вовченко, Пресс) – 14:45 (5x4)   2:2 Тихонов (Хабаров, Петунин) – 41:30 (5x5)   2:3 Уил (Лилья) – 59:24 (5x5)

На пятой минуте Александр Скоренов, реализовав численное большинство, вывел бело-голубых вперёд. Очки за результативные передачи получили Андрей Миронов и Илья Коновалов. На седьмой минуте Егор Мартынов удвоил преимущество москвичей. На 15-й минуте Александр Суворов реализовал численное большинство и отыграл один гол. На второй минуте третьего периода Михаил Тихонов сравнял счёт. На последней минуте Джордан Уил с передачи Якоба Лильи в третий раз поразил ворота череповчан.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» сыграет в гостях с минскими одноклубниками. «Северсталь» примет «Витязь». Оба матча состоятся 24 ноября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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