Московское «Динамо» на последней минуте вырвало победу в матче с «Северсталью»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).

На пятой минуте Александр Скоренов, реализовав численное большинство, вывел бело-голубых вперёд. Очки за результативные передачи получили Андрей Миронов и Илья Коновалов. На седьмой минуте Егор Мартынов удвоил преимущество москвичей. На 15-й минуте Александр Суворов реализовал численное большинство и отыграл один гол. На второй минуте третьего периода Михаил Тихонов сравнял счёт. На последней минуте Джордан Уил с передачи Якоба Лильи в третий раз поразил ворота череповчан.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» сыграет в гостях с минскими одноклубниками. «Северсталь» примет «Витязь». Оба матча состоятся 24 ноября.