Коньков — о разгроме ЦСКА: думаю, ещё никто не научился забывать такие поражения

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал результат матча СКА с ЦСКА (6:2). Петербургский клуб забросил четыре безответные шайбы в первом периоде встречи.
«Думаю, что ещё никто не научился забывать такие поражения. Надо сделать анализ игры, что привело к этому. Такое начало – 0:3 за 10 минут – против принципиального соперника, против лидера чемпионата, конечно, недопустимо.
Но опять же неудачно сыграли именно в начале, вратарь не смог выручить, и СКА был очень напористым. В любом случае – хочешь или нет – но это оставляет след. Надо сделать выводы, которые помогут в следующих играх не допустить этих ошибок и усилить игру. Ходить с опущенными головами… Чемпионат насыщенный, игр добавили, тем более до Матча звёзд осталось не так много времени – календарь достаточно плотный, нет времени на переживания. Нужно идти вперёд.
ЦСКА достаточно достойно играет, занимает высокую позицию. Бывают такие дни, когда что-то не получается, а у соперника заходит всё, что может зайти. Не стоит фокусироваться на этом. Но если превратится в систему, то нужно вносить коррективы», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 23 ноября 2022
-
13:03
-
12:38
-
12:30
-
11:58
-
11:34
-
11:02
-
10:40
-
10:35
-
10:20
-
09:44
-
09:09
-
08:56
-
08:11
-
05:34
-
04:49
- 22 ноября 2022
-
23:40
-
23:16
-
23:08
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:46
-
22:41
-
22:26
-
22:05
-
21:50
-
21:30
-
21:23
-
21:12
-
20:40
-
20:13
-
19:54
-
19:34
-
18:57
-
18:19