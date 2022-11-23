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Коньков — о разгроме ЦСКА: думаю, ещё никто не научился забывать такие поражения

Коньков — о разгроме ЦСКА: думаю, ещё никто не научился забывать такие поражения
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал результат матча СКА с ЦСКА (6:2). Петербургский клуб забросил четыре безответные шайбы в первом периоде встречи.

«Думаю, что ещё никто не научился забывать такие поражения. Надо сделать анализ игры, что привело к этому. Такое начало – 0:3 за 10 минут – против принципиального соперника, против лидера чемпионата, конечно, недопустимо.

Но опять же неудачно сыграли именно в начале, вратарь не смог выручить, и СКА был очень напористым. В любом случае – хочешь или нет – но это оставляет след. Надо сделать выводы, которые помогут в следующих играх не допустить этих ошибок и усилить игру. Ходить с опущенными головами… Чемпионат насыщенный, игр добавили, тем более до Матча звёзд осталось не так много времени – календарь достаточно плотный, нет времени на переживания. Нужно идти вперёд.

ЦСКА достаточно достойно играет, занимает высокую позицию. Бывают такие дни, когда что-то не получается, а у соперника заходит всё, что может зайти. Не стоит фокусироваться на этом. Но если превратится в систему, то нужно вносить коррективы», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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