СКА размазал чемпиона за 13 минут! Так над обороной ЦСКА не издевались очень давно

Петербуржский СКА после провального выезда в Татарстан нуждался в мощной реабилитации. В первую очередь перед самим собой, ведь в клубе из Северной столицы нынче относятся болезненно к любому поражению. И в гости к подопечным Романа Ротенберга приехал подходящий соперник: победа в армейском дерби была способна легко перекрыть две гостевые неудачи.

Это лишь вторая встреча двух гегемонов Запада КХЛ в нынешнем сезоне. Первая встреча в Москве закончилась волевой победой СКА в овертайме, когда невские армейцы наказали московских за привычную авантюру со снятым вратарём, а Роман Ротенберг явил миру легендарный кулак победы.

В этот раз СКА не стал ждать, пока соперник закинет в его ворота пару шайб, и с первых же минут обрушил на оборону ЦСКА шквал атак. Москвичи, как ни странно, оказались к этому не готовы и развалились под петербуржским штурмом. Ошибались защитники, ошибался Адам Рейдеборн, в своей зоне творился бардак, и всё это вылилось в 4:0 в пользу СКА к 14-й минуте игры. Михаил Воробьёв забил уже на 28-й секунде, затем очередную шайбу забросил Никита Гусев, потом уже были шикарный бросок Захара Бардакова и выход «один на один» Дамира Жафярова после чудовищного кикса Владислава Провольнева. Да, так над обороной чемпиона КХЛ не издевались очень давно.

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров внешне оставался абсолютно спокойным и даже Рейдеборна снял с игры только после четвёртой шайбы. Но отсутствие мандража у тренера не помогало москвичам даже после перерыва, и на 24-й минуте Жафяров при полном попустительстве обороны ЦСКА оформил дубль, сделав счёт совсем неприличным для матча такого статуса.

Однако ЦСКА есть ЦСКА. Опытная команда, чемпионский состав, прошедший через многое. Москвичи понимали, что им нужно забить лишь один гол, чтобы притормозить СКА, и на 27-й минуте Павел Карнаухов завершил точнейшим броском грамотно расчерченную комбинацию. После этого гости «Ледового» завелись, перевели игру в зону Дмитрия Николаева и вскоре усилиями Владислава Каменева отыграли ещё один гол.

За второй период ЦСКА нанёс 19 бросков в створ, заставил Романа Ротенберга взять тайм-аут и мог уйти на перерыв с меньшим отставанием в счёте, но СКА уберёг себя от больших неприятностей в том числе благодаря крутому сейву пяткой от Игоря Ожиганова прямо на линии ворот.

Перерыв позволил СКА собраться, и никакого продолжения камбэка ЦСКА в третьем периоде не случилось. Слишком уж много москвичи пропустили в начале игры, да и СКА действовал очень правильно. А на 49-й минуте шикарный проход с идеальным завершением удался Дмитрию Яшкину! Капитанский гол снял все вопросы о победителе матча.

В оставшееся время команды просто доиграли матч без каких-либо нервов и интриг. 6:2 – сверхубедительная победа СКА, который забирает второе армейское дерби в сезоне и продолжает уверенно возглавлять общую таблицу КХЛ.