«Сыграть так на второй день в клубе!» Тренер «Спартака» восторженно оценил дебют Чудинова

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (3:1) оценил дебют защитника Максима Чудинова.

«Эмоции Красикова от пропущенной за секунду до сирены шайбы – это прям секундное расстройство. Там и гол-то зашёл от черенка его клюшки, шайба чуть ли не мимо шла ворот. Но после финальной сирены он был полностью доволен, потому что команда одержала победу.



Дебют Максима Чудинова? Он превзошёл мои ожидания, если честно. Я знаю, что он мастер и опытный игрок, он нам необходим в наших условиях. Но сыграть так на второй день пребывания в команде… большой респект ему. Нет ли опасений из-за его травматичности? Вы знаете, если об этом постоянно думать, то это посылать какие-то негативные посылы самому хоккеисту. Сейчас он в порядке, а дальше ничего не предугадаешь», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.