«Спартак» прервал девятиматчевую серию побед «Авангарда»

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Первый период закончился без голов. На 30-й минуте Максим Цыплаков вывел красно-белых вперёд. Очки за результативные передачи получили Роман Старченко и Артём Сериков. На 36-й минуте Джоуи Кин удвоил преимущество москвичей, реализовав ситуацию «пять на четыре». На 58-й минуте Максим Чудинов забросил третью шайбу в ворота омичей, забив гол в двойном большинстве.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 26 ноября в Череповце сыграет с «Северсталью». «Спартак» 25 ноября в гостях встретится с «Барысом».