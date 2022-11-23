«Спартак» прервал девятиматчевую серию побед «Авангарда»
Поделиться
В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2022, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков (Старченко, Сериков) – 29:06 (5x5) 0:2 Кин (Хохлачёв, Цыплаков) – 35:25 (5x4) 0:3 Чудинов (Хайруллин, Старченко) – 57:26 (5x3) 1:3 Буше (Береглазов) – 59:59 (5x4)
Первый период закончился без голов. На 30-й минуте Максим Цыплаков вывел красно-белых вперёд. Очки за результативные передачи получили Роман Старченко и Артём Сериков. На 36-й минуте Джоуи Кин удвоил преимущество москвичей, реализовав ситуацию «пять на четыре». На 58-й минуте Максим Чудинов забросил третью шайбу в ворота омичей, забив гол в двойном большинстве.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 26 ноября в Череповце сыграет с «Северсталью». «Спартак» 25 ноября в гостях встретится с «Барысом».
Комментарии
- 23 ноября 2022
-
19:26
-
19:20
-
19:14
-
19:12
-
19:01
-
18:49
-
18:45
-
18:34
-
17:57
-
17:32
-
16:28
-
15:57
-
15:45
-
15:28
-
14:56
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:41
-
13:27
-
13:03
-
12:38
-
12:30
-
11:58
-
11:34
-
11:02
-
10:40
-
10:35
-
10:20
-
09:44
-
09:09
-
08:56
-
08:11
-
05:34
-
04:49
Партнерский контент