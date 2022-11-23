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«Спартак» прервал девятиматчевую серию побед «Авангарда»

«Спартак» прервал девятиматчевую серию побед «Авангарда»
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В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2022, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков (Старченко, Сериков) – 29:06 (5x5)   0:2 Кин (Хохлачёв, Цыплаков) – 35:25 (5x4)   0:3 Чудинов (Хайруллин, Старченко) – 57:26 (5x3)   1:3 Буше (Береглазов) – 59:59 (5x4)

Первый период закончился без голов. На 30-й минуте Максим Цыплаков вывел красно-белых вперёд. Очки за результативные передачи получили Роман Старченко и Артём Сериков. На 36-й минуте Джоуи Кин удвоил преимущество москвичей, реализовав ситуацию «пять на четыре». На 58-й минуте Максим Чудинов забросил третью шайбу в ворота омичей, забив гол в двойном большинстве.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 26 ноября в Череповце сыграет с «Северсталью». «Спартак» 25 ноября в гостях встретится с «Барысом».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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