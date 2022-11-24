Михеев с передачи Кузьменко открыл счёт в матче «Колорадо» – «Ванкувер»
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В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Ванкувер Кэнакс».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт на табло в пользу гостей – 0:1.
Первый гол в матче на счету у россиянина Ильи Михеева. Он отличился на 21-й секунде матча. Ему с передачей помог российский форвард Андрей Кузьменко, а также нападающий из Швеции Элиас Петтерссон.
Всего у Михеева пять заброшенных шайб в текущем сезоне за 15 сыгранных матчей. Также на его счету шесть голевых передач. В этом сезоне у Михеева коэффициент полезности «+5».
Всего в НХЛ у Михеева 163 матча, в которых он забросил 41 шайбу и отдал 42 голевые передачи.
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