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33 сейва Шарыченкова принесли ЦСКА сухую победу над «Торпедо» в гостях

33 сейва Шарыченкова принесли ЦСКА сухую победу над «Торпедо» в гостях
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В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало» ЦСКА. Победу со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) одержали гости.

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард ЦСКА Матвей Гуськов с передач Данилы Хулапова и Тахира Мингачёва. На 15-й минуте преимущество гостей удвоил Максим Соркин с передач Андрея Светлакова и Фредрика Классона.

Третью шайбу ЦСКА в матче забросил Максим Мамин с передач Никиты Нестерова и Константина Окулова. Окончательный счёт установил Максим Соркин, забросив четвёртую шайбу в ворота хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2022, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Гуськов (Хулапов, Мингачёв) – 09:17 (5x5)   0:2 Соркин (Светлаков, Классон) – 14:51 (4x5)   0:3 Мамин (Нестеров, Окулов) – 28:21 (5x4)   0:4 Соркин (Светлаков, Нестеров) – 59:03 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Торпедо» проведёт 26 ноября дома со СКА. ЦСКА примет «Витязь» 28 ноября.

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