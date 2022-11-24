33 сейва Шарыченкова принесли ЦСКА сухую победу над «Торпедо» в гостях

В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало» ЦСКА. Победу со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) одержали гости.

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард ЦСКА Матвей Гуськов с передач Данилы Хулапова и Тахира Мингачёва. На 15-й минуте преимущество гостей удвоил Максим Соркин с передач Андрея Светлакова и Фредрика Классона.

Третью шайбу ЦСКА в матче забросил Максим Мамин с передач Никиты Нестерова и Константина Окулова. Окончательный счёт установил Максим Соркин, забросив четвёртую шайбу в ворота хозяев.

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Следующий матч «Торпедо» проведёт 26 ноября дома со СКА. ЦСКА примет «Витязь» 28 ноября.