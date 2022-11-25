Форвард «Адмирала» Марк Верба обменян в «Спартак» на нападающего Сидлярова

Форвард «Адмирала» Марк Верба перешёл в «Спартак» в обмен на нападающего Дмитрия Сидлярова, сообщает пресс-служба московского клуба.

В текущем сезоне Верба провёл 19 матчей, в которых очками не отметился при показателе полезности «-3». В прошлом сезоне 24-летний нападающий стал одним из лидеров КХЛ по количеству силовых приёмов (147), а также забросил шесть шайб в 44 играх за «Адмирал». Ранее он выступал за юниорскую сборную России, а в 2019 году был признан лучшим игроком Кубка Вызова МХЛ и принял участие в Матче звёзд КХЛ.

Сидляров в этом сезоне провёл в ВХЛ 23 матча за «Химик», в которых набрал 28 (15+13) очков. За московский клуб в КХЛ 27-летний нападающий провёл три матча и набранными баллами не отметился, записав на свой счёт показатель полезности «-2».