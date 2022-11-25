Курдин: как специалист по детскому хоккею считаю сокращение лимита с 5 до 3 правильным

Заслуженный тренер России Геннадий Курдин прокомментировал сокращение лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трёх человек в одной команде.

«В советское время, когда я ещё играл, в нашем хоккее вообще не было легионеров. Обходились без них и при этом вполне неплохо играли. Уровень чемпионата был высокий, молодёжь имела возможность развиваться, её места в командах никто посторонний не занимал. На международных турнирах — тем же финнам «клали» по десятку, сейчас же игроков этой страны мы все восхваляем, что они у нас играют. Зачем? Клубы приглашают иностранцев, те получают хорошие контракты, занимают места в командах, а как развиваться и набираться опыта молодежи? Да, я понимаю, когда приезжают именитые иностранцы, игроки топ-уровня, у которых может поучиться молодёжь.

Вспомните, когда к нам приехал Яромир Ягр, — был настоящий хоккейный бум. Ягр был лучшим в НХЛ и приехал к нам! Но зачем нам нужны посредственные легионеры, которые ничуть не лучше наших молодых пацанов? Я был искренне рад, когда наши клубы покинули тренеры-иностранцы. У нас сильная школа, полно хороших, достойных специалистов, которые способны работать ничуть не хуже, чем иностранцы. Как специалист, занимающийся детским хоккеем, считаю сокращение лимита с пяти до трёх правильной мерой", — сказал Курдин «Чемпионату».