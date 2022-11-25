ESPN об Овечкине: охота за рекордами Великой восьмёрки — самая захватывающая часть «Кэпс»
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Журналистка ESPN Кристен Шилтон составила рейтинг силы клубов НХЛ к этому моменту. Топ составлялся по итогам четверти сезона в Национальной хоккейной лиге. «Вашингтон Кэпиталз» в этом рейтинге занял 23-е место из 32. Особое внимание журналистка уделила капитану «столичных» Александру Овечкину.
«За Алексом Овечкиным интересно и весело наблюдать. Охота за рекордами Великой восьмёрки — самая захватывающая часть сезона «Кэпиталз» (по крайней мере, пока). На этом пути были ослепительные рывки, красивые передачи и своевременные голы — всё, чтобы подтолкнуть «Вашингтон» к раскрытию его полного потенциала», — приводит слова Шилтон ESPN.
Отметим, что в 21 матче нынешнего сезона Овечкин забросил 10 шайб и отдал девять результативных передач.
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