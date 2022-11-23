The Athletic: Овечкину 37 лет, а чувак ещё на пути к 40 голам. Русская машина не ломается

Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шон Гентайлл составили традиционный рейтинг силы команды НХЛ. Топ создан на основе выступления клубов как в сезоне в целом, так и за последнюю неделю. «Вашингтон Кэпиталз» занял 22-е место.
«Шон: В четверг вечером у меня возникла мысль; мы начали составлять такой рейтинг в конце сезона-2020/2021, и я не думаю, что мы когда-либо проводили так много времени, не сосредотачивая внимания на рекламу «Кэпс» на Алексе Овечкине. Конечно, он вышел на лёд и забил «Сент-Луису». Конечно, он сделал это.
Дом: У него всего девять голов в 20 матчах? Пффф. Это его самая низкая скорость за шесть лет. Неудивительно, что мы его не упоминали.
А если серьёзно, чуваку 37 лет, и он всё ещё на пути к тому, чтобы забить 40 голов. Русская машина действительно не ломается», — приводит слова журналистов The Athletic.
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