Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин обошёл легенду НХЛ Горди Хоу по числу победных голов в регулярках и плей-офф

Овечкин обошёл легенду НХЛ Горди Хоу по числу победных голов в регулярках и плей-офф
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Капитан «столичных» отличился в овертайме.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Овечкин вышел на единоличное третье место в истории НХЛ по числу победных голов. Теперь на счету россиянина 133 таких шайбы. В статистике учитывались голы как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф. Нападающий «Вашингтона» обошёл легендарного форварда Горди Хоу (132). Больше него забили только Бретт Халл (134) и Яромир Ягр (151).

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Новость по теме
The Athletic: Овечкину 37 лет, а чувак ещё на пути к 40 голам. Русская машина не ломается
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022