Овечкин обошёл легенду НХЛ Горди Хоу по числу победных голов в регулярках и плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Капитан «столичных» отличился в овертайме.



Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Овечкин вышел на единоличное третье место в истории НХЛ по числу победных голов. Теперь на счету россиянина 133 таких шайбы. В статистике учитывались голы как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф. Нападающий «Вашингтона» обошёл легендарного форварда Горди Хоу (132). Больше него забили только Бретт Халл (134) и Яромир Ягр (151).



Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.