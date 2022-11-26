Форвард «Авангарда» Буше получил 5+20 за удар коленом в матче с «Северсталью»

В эти минуты в Череповце проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Северсталь» принимает омский «Авангард». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу гостей.

На 10-й минуте второго периода судьи после видеопросмотра удалили нападающего омичей Рида Буше до конца матча за удар коленом форварда «Северстали» Александра Суворова.

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Череповецкий клуб не смог реализовать большой штраф омичей.

Буше после 33 сыгранных матчей за омский «Авангард» забросил 20 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 33 очка при показателе полезности «-3» и с 25 минутами штрафа.