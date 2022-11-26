Главный тренер «Авангарда» заявил, что клуб будет бороться за снятие с Буше штрафа «5+20»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Северсталью» (2:1) в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ прокомментировал удаление форварда омичей Рида Буше до конца матча за удар коленом нападающего череповецкого клуба Александра Суворова.

«Конечно, мы попросим комиссию рассмотреть момент с удалением Буше. Он не шёл играть именно в колено, а пытался применить хороший силовой приём. А игрок «Северстали» в последний момент пытается уйти от силового приёма, и Буше уже деваться некуда было, он не мог ничего изменить. Будем бороться за то, чтобы этот штраф сняли», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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