Вратарь «Ванкувера»: Кузьменко не затыкается! Я бы на его месте боялся слово сказать
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Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко высказался о своём одноклубнике, российском нападающем Андрее Кузьменко.
«Кузьменко – весёлый парень. Пытаюсь поставить себя на его место, я бы боялся и слово сказать, а этот парень не затыкается. Это хорошо. В половине случаев мы не понимаем ни слова из того, что он говорит, но он всё равно заставляет нас смеяться», — приводит слова Демко обозреватель Sportsnet Лэйн Макинтайр в «Твиттере».
Напомним, этой ночью Кузьменко был признан первой звездой матча «Сан-Хосе» — «Ванкувер» (3:4 ОТ). Именно гол россиянина в овертайме принёс канадскому клубу победу. Также в третьем периоде Кузьменко ассистировал своему соотечественнику Илье Михееву, когда тот забрасывал вторую шайбу «Кэнакс».
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