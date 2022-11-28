Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Ванкувера»: Кузьменко не затыкается! Я бы на его месте боялся слово сказать

Вратарь «Ванкувера»: Кузьменко не затыкается! Я бы на его месте боялся слово сказать
Комментарии

Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко высказался о своём одноклубнике, российском нападающем Андрее Кузьменко.

«Кузьменко – весёлый парень. Пытаюсь поставить себя на его место, я бы боялся и слово сказать, а этот парень не затыкается. Это хорошо. В половине случаев мы не понимаем ни слова из того, что он говорит, но он всё равно заставляет нас смеяться», — приводит слова Демко обозреватель Sportsnet Лэйн Макинтайр в «Твиттере».

Напомним, этой ночью Кузьменко был признан первой звездой матча «Сан-Хосе» — «Ванкувер» (3:4 ОТ). Именно гол россиянина в овертайме принёс канадскому клубу победу. Также в третьем периоде Кузьменко ассистировал своему соотечественнику Илье Михееву, когда тот забрасывал вторую шайбу «Кэнакс».

Новость по теме
Кузьменко делит с Овечкиным третье место в списке российских снайперов сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022