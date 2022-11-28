Чудинов признан лучшим защитником недели в КХЛ. Ранее от него отказался «Ак Барс»

На официальном телеграм-канале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) названы имена лучших игроков прошедшей недели.
Лучшим вратарём признан Даниил Исаев из ярославского «Локомотива». На его счету две победы, 96,2% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 0,97.
Лучшим защитником признан спартаковец Максим Чудинов. Он сыграл три матча, в которых набрал два очка при показателе полезности «+3», среднем игровом времени 23.22 и семи блокированных бросках в среднем за игру. Отметим, что 10 днями ранее от Чудинова отказался казанский «Ак Барс».
Приз лучшему нападающему достался Никите Гусеву. Форвард СКА сыграл на прошедшей неделе три матча, в которых набрал шесть (3+3) очков при девяти бросках по воротам в среднем за матч.
Лучшим новичком признан 19-летний голкипер «Северстали» Тимофей Королёв. Он выиграл один из двух сыгранных матчей с 91,3% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,03.
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