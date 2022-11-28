Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Витязя» назвал причины успешной работы главного тренера «Спартака» Гришина

Голкипер «Витязя» назвал причины успешной работы главного тренера «Спартака» Гришина
Комментарии

Вратарь «Витязя» Максим Дорожко поделился мнением об успешной работе главного тренера «Спартака» Игоря Гришина. Голкипер в прошлом сезоне работал с 56-летним специалистом в ХК «Рязань».

«Рад за Гришина? Да, очень сильно рад! Игорь Владимирович на протяжении трёх лет был моим тренером в школе «Витязя», а потом мы вместе работали в «Рязани». Я очень рад за него. Он – молодец, доказывает, что он хороший тренер. Я поздравил его после первой победы. Очень рад за него, ему давно пора было заявлять о себе на этом уровне.

В чём секрет успеха Гришина? Игорь Владимирович – приверженец активного хоккея. У него очень интересный тренировочный процесс. Там нет привычных выходов 1 в 0. Все упражнения – игровые. Если нападающий с шайбой, то рядом с ним всегда будет защитник, чтобы ему было тяжелее. Упражнения всегда приближены к игровому процессу. Нет привычного «встали-побросали». Игорь Владимирович пропагандирует динамичный и активный хоккей», — цитирует Дорожко Allhockey.

Дорожко в текущем сезоне сыграл за подмосковный клуб 20 матчей, в которых одержал восемь побед с процентом отражённых бросков — 94,7 и коэффициентом надёжности — 1,82.

Новость по теме
«Витязь» забрал нападающего «Спартака» Дмитрия Кугрышева из списка отказов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022