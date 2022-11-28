Голкипер «Витязя» назвал причины успешной работы главного тренера «Спартака» Гришина

Вратарь «Витязя» Максим Дорожко поделился мнением об успешной работе главного тренера «Спартака» Игоря Гришина. Голкипер в прошлом сезоне работал с 56-летним специалистом в ХК «Рязань».
«Рад за Гришина? Да, очень сильно рад! Игорь Владимирович на протяжении трёх лет был моим тренером в школе «Витязя», а потом мы вместе работали в «Рязани». Я очень рад за него. Он – молодец, доказывает, что он хороший тренер. Я поздравил его после первой победы. Очень рад за него, ему давно пора было заявлять о себе на этом уровне.
В чём секрет успеха Гришина? Игорь Владимирович – приверженец активного хоккея. У него очень интересный тренировочный процесс. Там нет привычных выходов 1 в 0. Все упражнения – игровые. Если нападающий с шайбой, то рядом с ним всегда будет защитник, чтобы ему было тяжелее. Упражнения всегда приближены к игровому процессу. Нет привычного «встали-побросали». Игорь Владимирович пропагандирует динамичный и активный хоккей», — цитирует Дорожко Allhockey.
Дорожко в текущем сезоне сыграл за подмосковный клуб 20 матчей, в которых одержал восемь побед с процентом отражённых бросков — 94,7 и коэффициентом надёжности — 1,82.
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