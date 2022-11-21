«Витязь» забрал нападающего «Спартака» Дмитрия Кугрышева из списка отказов

Нападающий Дмитрий Кугрышев перешёл в «Витязь», сообщает телеграм-канал КХЛ. Российского форварда забрали из списка отказов.
Отметим, что 19 ноября «Спартак» поместил 32-летнего Кугрышева в список отказов. В нынешнем сезоне форвард сыграл в 17 встречах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу, суммарно набрав три результативных балла при показателе полезности «-2».
В прошлом сезоне за «Спартак» Кугрышев провёл 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 17 очков — забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету форварда пять игр и одна заброшенная шайба.
Всего в КХЛ Кугрышев провёл 656 матчей, в которых набрал 328 очков — забросил 136 шайб и отдал 192 результативные передачи. За карьеру в КХЛ нападающий имеет внушительный показатель полезности «+63». Кугрышев выступал за юниорскую и молодёжную сборные России на четырёх чемпионатах мира и на них завоевал четыре медали: золотые и серебряные медали юниорского чемпионата мира, а также (дважды) бронзовые медали молодёжного мирового первенства. Нападающий является участником Матча звёзд КХЛ — 2015.
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