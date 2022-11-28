Новиков об успехах «Спартака»: команда шустрая, вратари – просто прекрасные ребята

Заслуженный тренер России и бывший игрок «Спартака» Юрий Новиков оценил игру красно-белых.

«Немного удивительно, что такой резкий скачок в результатах и прогресс. Что бы я мог отметить? Во-первых, хорошая вратарская команда у «Спартака», очень хорошие вратари. Один иностранец, один наш парень – Рибар и Красиков. Просто прекрасные ребята.



В целом команда шустрая. В принципе топливо в команде было и раньше, потому что просто так машина не поедет, если она не заправлена. Значит, раньше чего-то не хватало. Когда специалисты разбирают, чего именно, то никто на самом деле не знает. Предсказать результат невозможно – тем спорт и велик. Это только во времени Тихонова, когда команда действительно была как машина, всё читалось вперёд. Для нас пример – НХЛ, где предугадать результаты матчей невозможно.



«Спартак» играет повеселее. И самое главное – там появляется молодёжь. Когда Борис Александрович (Майоров – Прим. «Чемпионата») рассказывает нам историю «Спартака», он говорит, в каком возрасте они приходили в команду. Якушев, Шадрин… Молодые, скажем так, пацаны приходили в команду и становились великими.

Но успехи «Спартака» важны для всего российского хоккея, потому что важно, чтобы наш чемпионат имел какие-то свои грани. Грани динамовские, армейские, спартаковские. Очень хорошо, что «Спартак» начинает показывать свою грань.



И болельщики пошли. Матч «Спартака» с ЦСКА стал самым посещаемым среди московских команд. Отдаём дань и армейским болельщикам. Но тем не менее стадион был почти заполнен. Нам нужна борьба, конкуренция, непредсказуемость, и «Спартак» должен занимать такую площадку, на которой он был в истории», – сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Новиков играл за московский «Спартак» на позиции вратаря в период с 1976 по 1980 год.