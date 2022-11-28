Юрий Новиков: в следующем сезоне нужно увеличить количество игр в КХЛ и играть до мая

Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил мнение о том, что руководителям КХЛ необходимо подумать об увеличении количества игр в сезоне-2023/2024 в связи с возможным отстранением сборной России от чемпионата мира в 2024 году.

«Считаю, что наши хоккейные руководители должны подумать о том, чтобы играть до мая. Очевидно, что в 2024 году нас не будет на чемпионате мира. Надо увеличить количество игр и соревновательный период. У нас в конце февраля для некоторых команд заканчивается чемпионат! Это недопустимо, так как на них тратятся огромные деньги. Если мы реорганизуем календарь, то увидим другой хоккей. Зритель поверит в этот хоккей и свою команду. Никто не гарантирует победу в Кубке Гагарина. Но гарантировать зрителям самоотдачу игроков необходимо.



В таком случае хоккеисты будут оправдывать свои зарплаты, и к ним будет другое отношение. Это будет очень хорошая ступень для развития нашего хоккея. Сейчас, учитывая отсутствие международных соревнований, мы рискуем попасть в период стагнации. Хорошо, что есть люди, которые ищут пути развития для нашего хоккея», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ каждая команда сыграет 68 матчей.