Юрий Новиков: в следующем сезоне нужно увеличить количество игр в КХЛ и играть до мая

Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил мнение о том, что руководителям КХЛ необходимо подумать об увеличении количества игр в сезоне-2023/2024 в связи с возможным отстранением сборной России от чемпионата мира в 2024 году.
«Считаю, что наши хоккейные руководители должны подумать о том, чтобы играть до мая. Очевидно, что в 2024 году нас не будет на чемпионате мира. Надо увеличить количество игр и соревновательный период. У нас в конце февраля для некоторых команд заканчивается чемпионат! Это недопустимо, так как на них тратятся огромные деньги. Если мы реорганизуем календарь, то увидим другой хоккей. Зритель поверит в этот хоккей и свою команду. Никто не гарантирует победу в Кубке Гагарина. Но гарантировать зрителям самоотдачу игроков необходимо.
В таком случае хоккеисты будут оправдывать свои зарплаты, и к ним будет другое отношение. Это будет очень хорошая ступень для развития нашего хоккея. Сейчас, учитывая отсутствие международных соревнований, мы рискуем попасть в период стагнации. Хорошо, что есть люди, которые ищут пути развития для нашего хоккея», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».
Напомним, в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ каждая команда сыграет 68 матчей.
- 28 ноября 2022
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