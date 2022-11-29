Фигуристки показали шоу на льду, Тринеев толкнул соперника за борт. Фото с матча «Динамо»

28 ноября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ минское «Динамо» одержало победу над местным «Динамо». Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу команды из Беларуси.
После гола гостей на четвёртой минуте второго периода при счёте 2:2 на вбрасывании в центре площадки нападающего минчан Ника Меркли ударил клюшкой по лицу его партнёр. Однако судьи решили удалить форварда москвичей Ивана Игумнова, который в этом эпизоде правил не нарушал.
Следующий матч московское «Динамо» проведёт с «Витязем» 30 ноября. Минчане в этот же день сыграют со «Спартаком» в гостях.
Лучшие кадры с матча «Динамо» Москва — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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