Никита Кучеров стал 14-м российским игроком, набравшим 650 очков за карьеру в НХЛ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг. Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал три голевые передачи в матче, благодаря чему достиг отметки в 650 очков за карьеру в НХЛ. Российский нападающий набрал 650-е (256+394) очко в регулярных чемпионатах НХЛ, проведя 583 матча в лиге.

Ближайшей целью для Кучерова в российском рейтинге бомбардиров является главный тренер сборной России Алексей Жамнов, располагающийся на 13-й позиции с 719 очками. Рекордсмен среди россиян – Александр Овечкин, на счету которого 1431 (791+640) очко.