«Давайте сами к рулю! Или вспомните, как работали». Кравец — о критике тренеров экспертами

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы в матче с ЦСКА объяснил свои слова Владимиру Плющеву.

«Реакция на слова Плющева? Для меня его слова — это мотивация. Чисто по-человечески это просто эмоции, сегодня хотелось очень победить. Знаете, в России тренеров много критикуют разные эксперты. Хочется сказать: «Ребят, давайте сами к рулю! Или вспомните, как работали раньше». Надо поддерживать своих, мы же с одной страны», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).