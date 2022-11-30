Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Давайте сами к рулю! Или вспомните, как работали». Кравец — о критике тренеров экспертами

«Давайте сами к рулю! Или вспомните, как работали». Кравец — о критике тренеров экспертами
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы в матче с ЦСКА объяснил свои слова Владимиру Плющеву.

«Реакция на слова Плющева? Для меня его слова — это мотивация. Чисто по-человечески это просто эмоции, сегодня хотелось очень победить. Знаете, в России тренеров много критикуют разные эксперты. Хочется сказать: «Ребят, давайте сами к рулю! Или вспомните, как работали раньше». Надо поддерживать своих, мы же с одной страны», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).

Новость по теме
Главный тренер «Авангарда» передал привет Владимиру Плющеву после победы над ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022