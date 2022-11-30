«Давайте сами к рулю! Или вспомните, как работали». Кравец — о критике тренеров экспертами
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы в матче с ЦСКА объяснил свои слова Владимиру Плющеву.
«Реакция на слова Плющева? Для меня его слова — это мотивация. Чисто по-человечески это просто эмоции, сегодня хотелось очень победить. Знаете, в России тренеров много критикуют разные эксперты. Хочется сказать: «Ребят, давайте сами к рулю! Или вспомните, как работали раньше». Надо поддерживать своих, мы же с одной страны», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).
Комментарии
- 30 ноября 2022
-
22:58
-
22:55
-
22:53
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:45
-
22:44
-
22:37
-
22:31
-
22:30
-
22:24
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:58
-
21:53
-
21:50
-
21:48
-
21:33
-
21:17
-
21:13
-
20:57
-
20:35
-
20:21
-
19:55
-
19:19
-
18:59
-
18:38
-
18:13
-
17:58
-
17:26
-
16:58
-
16:31
Партнерский контент