Обладатель Кубка Стэнли сравнил Кирилла Капризова с Павлом Буре

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» и бывший тренер Рик Токкет в статье на The Athletic оценил игру нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и сравнил его с бывшим нападающим сборной России Павлом Буре.

«В нём есть что-то от Павла Буре. Капризов способен играть в быстрый вертикальный хоккей, но меня также восхищает и то, как он умеет комбинировать. Он может оказаться в любом месте площадки – Павел Буре играл в похожем стиле. Ты не знаешь, где он на площадке в данный момент – и он внезапно появляется словно из ниоткуда. Защищаться против него – очень сложно. В какой-то момент ты уже думаешь, что накрыл его, но он избавляется от опеки, получает передачу от партнёра – и ты его уже не достанешь.



У нападающих «Миннесоты» нет такого уровня мастерства, как у атакующих хоккеистов «Колорадо» или «Тампы», но когда в такой хорошо организованной команде, не обладающей большим количеством форвардов высокого полёта, кто-то за сезон набирает 100 очков, то это о многом говорит. Вот почему Капризов для меня входит в десятку лучших игроков лиги», – сказал Токкет.

«Дикари» после 21 матча набрали 22 очка и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции.