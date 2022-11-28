«Такой уж он, талантливый парень из России». Фолиньо — о Капризове

Левый нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо после победы своей команды в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ над «Аризоной Койотс» (4:3) высказался об игре своего одноклубника, российского нападающего Кирилла Капризова.
«Иметь в команде такой талант – это невероятно. У него рабочая этика игрока четвёртого звена и менталитет капитана. Он особенный игрок, мотор нашей команды. Результативная серия Капризова? Ему за это платят. Если бы мне столько платили, я бы не жаловался. Когда он выигрывает борьбу за шайбу, это воодушевляет ребят на скамейке, и они бьются ещё сильнее. Все воодушевляются, когда твой лучший игрок так играет. Такой уж он – талантливый парень из России. Он долго-долго будет суперзвездой», — сказал Фолиньо в интервью The Athletic.
Напомним, в матче с «Аризоной» Капризов набрал три (1+2) очка. Россиянин идёт на 10-м месте в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.
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