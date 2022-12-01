Кросби — об игре Капризова: он опасен во всех компонентах

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оценил сильные стороны нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Что ценю в Капризове? Его бросок, катание, то, как он видит площадку. У него есть все лучшие качества. Он может извлекать выгоду из самых разных моментов, поэтому он и достигает результата. Когда я играл против него, то было трудно увидеть какие-то слабые стороны. Он может забить с любой дистанции, способен обыгрывать один в один, а когда кто-то из партнёров открыт, тут же готов вложить ему шайбу. Так что он опасен во всех компонентах», — приводит слова Кросби The Athletic.

25-летний российский нападающий «дикарей» в текущем сезоне сыграл 21 матч, в котором забросил 13 шайб и отдал 14 голевых передач.