Кросби — об игре Капризова: он опасен во всех компонентах
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Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оценил сильные стороны нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.
«Что ценю в Капризове? Его бросок, катание, то, как он видит площадку. У него есть все лучшие качества. Он может извлекать выгоду из самых разных моментов, поэтому он и достигает результата. Когда я играл против него, то было трудно увидеть какие-то слабые стороны. Он может забить с любой дистанции, способен обыгрывать один в один, а когда кто-то из партнёров открыт, тут же готов вложить ему шайбу. Так что он опасен во всех компонентах», — приводит слова Кросби The Athletic.
25-летний российский нападающий «дикарей» в текущем сезоне сыграл 21 матч, в котором забросил 13 шайб и отдал 14 голевых передач.
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