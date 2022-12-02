Голевая передача Василевского помогла «Тампе» одолеть «Филадельфию»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.



За победителей забивали Ник Пол (дубль), Росс Колтон, Иэн Коул. У хозяев отличился Трэвис Конечны.



Примечательно, что в этой игре голевая передача на счету у российского голкипера Андрея Василевского. Также у голкипера 21 сейв. Российский защитник Михаил Сергачёв заработал коэффициент полезности «+2». Иван Проворов, Никита Кучеров и Владислав Наместников очков не набрали.

В параллельном матче в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нэшвилл Предаторз». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.



За хозяев забивали Кевин Баль, Йеспер Братт и Александер Хольц. За победителей отличились Райан Джохансен (дыажды), Колтон Сиссонс и Микаэль Гранлунд.



Российский форвард Яков Тренин очков не набрал.