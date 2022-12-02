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Голевая передача Василевского помогла «Тампе» одолеть «Филадельфию»

Голевая передача Василевского помогла «Тампе» одолеть «Филадельфию»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

За победителей забивали Ник Пол (дубль), Росс Колтон, Иэн Коул. У хозяев отличился Трэвис Конечны.

Примечательно, что в этой игре голевая передача на счету у российского голкипера Андрея Василевского. Также у голкипера 21 сейв. Российский защитник Михаил Сергачёв заработал коэффициент полезности «+2». Иван Проворов, Никита Кучеров и Владислав Наместников очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Перри, Киллорн) – 16:02 (5x4)   0:2 Пол (Коул, Стэмкос) – 27:55 (5x5)   0:3 Колтон (Перри) – 39:56 (5x5)   0:4 Коул (Чернак, Василевский) – 49:19 (5x5)   1:4 Конечны (Санхайм, Деанджело) – 51:23 (5x5)

В параллельном матче в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нэшвилл Предаторз». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

За хозяев забивали Кевин Баль, Йеспер Братт и Александер Хольц. За победителей отличились Райан Джохансен (дыажды), Колтон Сиссонс и Микаэль Гранлунд.

Российский форвард Яков Тренин очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Джохансен (Смит, Экхольм) – 00:11 (5x5)   0:2 Сиссонс (Йози) – 19:16 (5x5)   1:2 Баль (Хьюз, Мерсер) – 21:57 (5x5)   2:2 Братт (Хишир, Хьюз) – 22:30 (5x4)   3:2 Хольц (Сиверсон, Хаула) – 24:35 (5x4)   3:3 Гранлунд (Форсберг, Джохансен) – 59:51 (6x5)   3:4 Джохансен (Дюшейн) – 60:33 (3x3)
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