«Пропустили два курьёзных гола». С. Фёдоров — о поражении ЦСКА в Магнитогорске

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (1:2).
«Хорошая быстрая игра. Считаю, что мы показали хороший хоккей. Шайба не шла в ворота, значит, не заслужили, чтобы она зашла. Пропустили два курьёзных гола. В первом пустили нападающего за спину сами себе, во втором не уловили не совсем обычный отскок. Мне понравилась игра нашей команды. У нас есть изменения в составе в связи с болезнями, которые ходят вокруг да около. Спасибо «Магнитке», мы сегодня получили бесценный опыт.
Что с тренерами? Скажу одно — они приболели, с температурой. Приберегали Рейдеборна на «Магнитку»? У нас и до этого не было лёгких игр. Это план нашего тренера по вратарям, всё проходит в штатном режиме», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.
- 2 декабря 2022
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