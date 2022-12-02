«Металлург» нанёс ЦСКА второе поражение подряд

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
На последней минуте первого периода Денис Зернов вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Коди Кёрран и Андрей Чибисов. На второй минуте следующего игрового отрезка Константин Окулов сравнял счёт. На 37-й минуте Архип Неколенко во второй раз забросил шайбу в ворота армейцев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях сыграет с «Сочи». «Металлург» примет «Автомобилист». Оба матча состоятся 4 декабря.
- 2 декабря 2022
-
19:24
-
19:11
-
18:59
-
18:43
-
18:18
-
17:55
-
17:24
-
16:55
-
16:20
-
15:33
-
15:22
-
15:01
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:38
-
13:15
-
13:02
-
12:47
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:04
-
10:38
-
10:23
-
10:02
-
09:51
-
09:35
-
09:19
-
08:55
-
08:37
-
08:24
-
08:13