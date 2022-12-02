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«Металлург» нанёс ЦСКА второе поражение подряд

«Металлург» нанёс ЦСКА второе поражение подряд
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2022, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Зернов (Кёрран, Чибисов) – 19:18 (5x5)   1:1 Окулов (Классон, Карнаухов) – 21:52 (5x5)   2:1 Неколенко (Юров, Земчёнок) – 36:45 (5x5)

На последней минуте первого периода Денис Зернов вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Коди Кёрран и Андрей Чибисов. На второй минуте следующего игрового отрезка Константин Окулов сравнял счёт. На 37-й минуте Архип Неколенко во второй раз забросил шайбу в ворота армейцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях сыграет с «Сочи». «Металлург» примет «Автомобилист». Оба матча состоятся 4 декабря.

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