«Металлург» нанёс ЦСКА второе поражение подряд

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

На последней минуте первого периода Денис Зернов вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Коди Кёрран и Андрей Чибисов. На второй минуте следующего игрового отрезка Константин Окулов сравнял счёт. На 37-й минуте Архип Неколенко во второй раз забросил шайбу в ворота армейцев.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях сыграет с «Сочи». «Металлург» примет «Автомобилист». Оба матча состоятся 4 декабря.