«Ак Барс» объявил об отставке Олега Знарка с поста главного тренера

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок покинул команду по собственному желанию. Казанцы приняли отставку наставника, поблагодарив его за работу в клубе.



Исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначен Юрий Бабенко. Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжают свою работу в прежнем статусе.

«Мы благодарны Олегу Валерьевичу за его труд в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере. Его решение обусловлено в первую очередь желанием изменить подход игроков к работе. Надеемся, это положительно повлияет на результаты команды.



Юрий Бабенко имеет опыт главного тренера, в нашем клубе он зарекомендовал себя как уверенный и последовательный специалист. Обновлённый тренерский штаб будет работать с командой минимум до конца декабря, окончательное решение будет принято после Нового года», — приводит слова генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина официальный сайт клуба.

Отметим, что сегодня, 2 декабря, казанская команда обыграла «Локомотив» со счётом 3:2. «Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции. Под руководством Олега Знарка клуб в 36 матчах одержал 10 побед в основное время, пять — в овертайме и ещё одну — в серии буллитов. У «Ак Барса» на данный момент 38 очков. Знарок пришёл в казанскую команду летом 2022 года, заключив соглашение на один сезон.