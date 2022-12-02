«Ак Барс» объявил об отставке Олега Знарка с поста главного тренера

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок покинул команду по собственному желанию. Казанцы приняли отставку наставника, поблагодарив его за работу в клубе.
Исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначен Юрий Бабенко. Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжают свою работу в прежнем статусе.
«Мы благодарны Олегу Валерьевичу за его труд в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере. Его решение обусловлено в первую очередь желанием изменить подход игроков к работе. Надеемся, это положительно повлияет на результаты команды.
Юрий Бабенко имеет опыт главного тренера, в нашем клубе он зарекомендовал себя как уверенный и последовательный специалист. Обновлённый тренерский штаб будет работать с командой минимум до конца декабря, окончательное решение будет принято после Нового года», — приводит слова генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина официальный сайт клуба.
Отметим, что сегодня, 2 декабря, казанская команда обыграла «Локомотив» со счётом 3:2. «Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции. Под руководством Олега Знарка клуб в 36 матчах одержал 10 побед в основное время, пять — в овертайме и ещё одну — в серии буллитов. У «Ак Барса» на данный момент 38 очков. Знарок пришёл в казанскую команду летом 2022 года, заключив соглашение на один сезон.
- 2 декабря 2022
-
23:55
-
23:46
-
23:42
-
23:21
-
23:12
-
22:33
-
22:32
-
22:25
-
22:22
-
22:18
-
21:52
-
21:43
-
21:37
-
21:10
-
20:54
-
20:29
-
20:15
-
19:56
-
19:54
-
19:40
-
19:24
-
19:11
-
18:59
-
18:43
-
18:18
-
17:55
-
17:24
-
16:55
-
16:20
-
15:33
-
15:22
-
15:01
-
14:40
-
14:15
-
14:00