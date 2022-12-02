Гол Шипачёва в большинстве принёс «Ак Барсу» победу в матче с «Локомотивом»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
На 19-й минуте Никита Евсеев с передачи Ильи Сафонова вывел казанцев вперёд. На 22-й минуте Артём Ильенко, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 25-й минуте Артём Галимов забросил вторую шайбу в ворота железнодорожников. Очки за результативные передачи получили Никита Дыняк и Кристиан Хенкель. На 49-й минуте Вадим Шипачёв в большинстве забил третий гол. На 53-й минуте Андрей Сергеев с передачи Степана Никулина отыграл одну шайбу.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Ак Барс» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 4 декабря.
- 2 декабря 2022
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