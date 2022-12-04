Основной вратарь «Вашингтона» получил травму, после чего ударил соперника клюшкой по ногам
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В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флеймз» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт третий период — счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.
В концовке второго периода травму получил основной голкипер «Вашингтона» Дарси Кемпер. Вратарь покинул площадку с подозрением на сотрясение. Кемпер был расстроен полученной травмой и решил выместить свою злобу на нападающем «Калгари» Тайлере Тоффоли, рубанув того клюшкой сразмаху по ногами.
Кемпер успел провести на площадке 36 минут и 9 секунд, пропустив две шайбы, и отразив 24 броска по воротам. На смену 32-летнему канадскому вратарю вышел запасной голкипер «Кэпиталз» Чарли Лингдгрен.
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