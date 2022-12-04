Гришин рассказал о переходе Чудинова в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин после победы над «Витязем» (4:1) рассказал о переходе Максима Чудинова в стан красно-белых.

«Матч начинался трудно, противник агрессивно начал. Но мы знали, что они вчера тоже играли, получились две встречи подряд. Обращали на это внимание, настраивали ребят на агрессивную игру, чтобы не давали сопернику поднимать голову. Второй период тоже был тяжёлый достаточно, ну а в третьем противнику было тяжеловато, силы его покинули. Мы перехватили преимущество и довели матч до победы. Честно, я не считаю, сколько у нас побед подряд. Мне некоторые говорят, а я путаюсь. Мне не до этого, важно, чтобы команда играла. Делала то, что мы отрабатываем на тренировках, чтобы была зрелищная, атакующая игра. Не знаю, как победы могут давить, они могут только окрылять. Поэтому чем больше побед, тем лучше. Не помню, сколько матчей «Спартак» проиграл «Витязю» в этом сезоне. Не вёл такую статистику, специальных вопросов по матчам не задавал. Для меня это первая игра с «Витязем». Мы просто настраивались на матч. Конечно, отталкиваемся от своей игры. Да, мы разбираем соперника, но стараемся играть от себя.

При трансфере Чудинова руководство спросило моё мнение, я ответил положительно. И не только я — весь наш тренерский штаб, мы все там советуемся. Мы дали добро, Максим к нам присоединился. Мы им очень довольны», — цитирует Гришина сайт КХЛ.

«Спартак» после победы набрал 45 очков и занимает шестое место в Западной конференции. Это была шестая победа команды подряд.