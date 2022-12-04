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«Спартак» одержал шестую победу подряд, уверенно обыграв «Витязь» в гостях

«Спартак» одержал шестую победу подряд, уверенно обыграв «Витязь» в гостях
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В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Витязь» принимал на своём льду «Спартак». Победу со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) одержали гости.

На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл форвард хозяев Станислав Яровой с передачи Скотта Уилсона.

На первой минуте второго периода счёт сравнял Александр Хохлачёв с передач Джоуи Кина и Романа Старченко. Спустя три минуты вывел гостей вперёд Шейн Принс с передачи Даниэля Усманова.

Третью шайбу «Спартака» в матче забросил Илья Талалуев с передач Тимура Хайруллина. На 11-й минуте счёт 4:1 сделал Фил Вароне с передачи Ильи Талалуева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
1:0 Яровой (Уилсон) – 04:52 (5x5)   1:1 Хохлачёв (Кин, Старченко) – 20:26 (5x4)   1:2 Принс (Усманов) – 23:08 (5x5)   1:3 Талалуев (Хайруллин) – 41:27 (5x5)   1:4 Вароне (Талалуев) – 50:36 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Витязь» сыграет в гостях с «Куньлунем». «Спартак» сыграет дома с «Локомотивом».

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