«Спартак» одержал шестую победу подряд, уверенно обыграв «Витязь» в гостях

В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Витязь» принимал на своём льду «Спартак». Победу со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) одержали гости.
На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл форвард хозяев Станислав Яровой с передачи Скотта Уилсона.
На первой минуте второго периода счёт сравнял Александр Хохлачёв с передач Джоуи Кина и Романа Старченко. Спустя три минуты вывел гостей вперёд Шейн Принс с передачи Даниэля Усманова.
Третью шайбу «Спартака» в матче забросил Илья Талалуев с передач Тимура Хайруллина. На 11-й минуте счёт 4:1 сделал Фил Вароне с передачи Ильи Талалуева.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Витязь» сыграет в гостях с «Куньлунем». «Спартак» сыграет дома с «Локомотивом».
- 4 декабря 2022
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