Илья Воробьёв назвал причины поражения в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (1:2) и рассказал о молодом игроке «Стальных Лис» — Романе Канцерове.

«Большинство у нас не сработало, завершение оставляло желать лучшего. Было несколько опасных моментов. Они забили, у них здорово сыграл вратарь — у нас тоже, но одного гола мало. Не хватило свежести? Может быть, но календарь у всех тяжёлый. Может быть, напряжённый матч с ЦСКА сказался, но всё равно забивать надо больше. Не взял тайм-аут перед пятиминутным большинством? А зачем там тайм-аут? Ребята свежие были.

Роман Канцеров выиграл Кубок Вызова? Мы следим за ним. Он уже тренировался с нами. Рома – интересный игрок. Рад, что он попал на Фонбет Матч Звёзд КХЛ вместе с нами, это тоже шаг вперёд. Будем смотреть… Понимаете, он в МХЛ играет по 20 минут, и ему надо именно играть. Лучше играть там двадцать минут, чем тут три», — приводит слова Воробьёва сайт КХЛ.

Следующий матч команды также проведут между собой, но уже в Екатеринбурге. Встреча запланирована на 6 декабря и начнётся в 17:00 мск.