«Металлург» прервал победную серию, уступив дома «Автомобилисту»

В Магнитогорске в матче лидеров Восточной конференции местный «Металлург» принимал «Автомобилист». Победу со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) одержали гости.

На 55 секунде матча счёт открыл форвард хозяев Максим Карпов с передач Артёма Земчёнка и Дениса Зернова. На 17-й минуте восстановил равенство в счёте Андрей Обидин.

В концовке второго периода вывел «Автомобилист» вперёд Даниил Тарасов с передач Джесси Блэкера и Стефана Да Косты.

После победы клуб из Екатеринбурга занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 55 очков. «Магнитка» с 52 баллами находится на втором месте в таблице Востока.

Следующий матч команды также сыграют между собой, но уже в Екатеринбурге 6 декабря в 17:00 мск.