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«Металлург» прервал победную серию, уступив дома «Автомобилисту»

«Металлург» прервал победную серию, уступив дома «Автомобилисту»
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В Магнитогорске в матче лидеров Восточной конференции местный «Металлург» принимал «Автомобилист». Победу со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) одержали гости.

На 55 секунде матча счёт открыл форвард хозяев Максим Карпов с передач Артёма Земчёнка и Дениса Зернова. На 17-й минуте восстановил равенство в счёте Андрей Обидин.

В концовке второго периода вывел «Автомобилист» вперёд Даниил Тарасов с передач Джесси Блэкера и Стефана Да Косты.

После победы клуб из Екатеринбурга занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 55 очков. «Магнитка» с 52 баллами находится на втором месте в таблице Востока.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Карпов – 00:55 (5x5)   1:1 Обидин – 16:06 (5x5)   1:2 Тарасов (Блэкер, Да Коста) – 36:07 (5x5)

Следующий матч команды также сыграют между собой, но уже в Екатеринбурге 6 декабря в 17:00 мск.

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