«Локомотив» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче КХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» в упорной борьбе уступил дома ярославскому «Локомотиву» (2:3).
По ходу встречи москвичи вели 2:0 благодаря шайбам Шейна Принса и Александра Хохлачёва. Однако команда Игоря Никитина совершила камбэк и сумела победить в матче — заброшенными шайбами отметились Александр Елесин, Максим Шалунов и Максим Берёзкин.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2022, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Принс (Хохлачёв) – 11:03 (5x5) 2:0 Хохлачёв (Егоров, Рыбар) – 18:59 (5x5) 2:1 Елесин (Алексеев) – 28:11 (5x5) 2:2 Шалунов (Черепанов, Коршков) – 48:19 (5x5) 2:3 Берёзкин (Тесанов) – 57:19 (5x5)
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