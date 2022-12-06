«Локомотив» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» в упорной борьбе уступил дома ярославскому «Локомотиву» (2:3).

По ходу встречи москвичи вели 2:0 благодаря шайбам Шейна Принса и Александра Хохлачёва. Однако команда Игоря Никитина совершила камбэк и сумела победить в матче — заброшенными шайбами отметились Александр Елесин, Максим Шалунов и Максим Берёзкин.